İSTANBUL 4°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2021 Çarşamba / 6 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4122
  • EURO
    8,9812
  • ALTIN
    445.003
  • BIST100
    1569.35
Spor

Ryan Donk: Artık otopilot gibi durum

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Donk Denizlispor'u 6-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

20 Ocak 2021 Çarşamba 22:09 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 22:09
ABONE OL

Galatasaray'ın Denizlispor'u 6-1 mağlup ettiği mücadelede gol atan Ryan Donk, karşılaşma sonrasında konuştu.

Üst üste maçlar oynadıklarını belirten Donk, "İyi başladık. İyi mücadele ettik. Bir önceki maçta şanssızlığımız vardı. Bugün çok imkan bulduk. İyi bir reaksiyon gösterdik. İyi maç çıkardık. Artık otopilot gibi durum. Hemen 3 gün sonra maç var. İyi çalışmalı, iyi yemeli, kendinizi iyi hazırlamalısınız. Bu noktada Galatasaray çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

Sahalara dönen Muslera için de konuşan tecrübeli futbolcu, "Muslera'nın geri dönüşünü uzun süredir bekliyorduk. Umarım gelecekte de Muslera ile birlikte keyifli maçlar oynarız." mesajını verdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.