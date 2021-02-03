İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Şubat 2021 Salı / 19 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2037
  • EURO
    8,6781
  • ALTIN
    425.036
  • BIST100
    1511.43
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ryan Donk: Öyle güzel bir asist yaptım ki...
Spor

Ryan Donk: Öyle güzel bir asist yaptım ki...

Galatasaray'ın Başakşehir'i 3-0 mağlup ettiği maçta takımının 2. golünü atan Ryan Donk, maç sonu açıklamalarda bulundu.

03 Şubat 2021 Çarşamba 00:07 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 00:07
ABONE OL

Attığı gole değinen Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Donk, "5 senedir buradayım, 7 gol attım. Kaç golü kafayla attığımı bilmiyorum. 5 mi? Fena değil! Rakip takımın penaltısına kadar iyi başlayan, forse eden bizdik. Topun hakimiydik, pozisyonlara girdik. Futbol, sonuçta bir kontak sporu. Verirsiniz vermezsiniz ama bence değildi. Kolay çalınan bir penaltıydı. Öyle güzel bir asist yaptım ki, Henry Onyekuru onu kaçıramazdı. Sonrasında oyunu forse ettik ve kazandık." dedi.

Ozan Kabak'ın Liverpool'a transferi için de konuşan Hollandalı oyuncu, "Ozan Kabak, gerçekten büyük bir yetenek. Çok önemli bir geleceği var. Her sene üzerine koyarak devam ediyor. Onu çok seviyoruz. O bizim kardeşimiz. Umarım daha iyi yerlere gelir." dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.