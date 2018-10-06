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Ryan Donk: Topa ilk dokunuşumda gol oldu

Galatasaray'ın Antalyaspor maçında forvet oynayarak galibiyet golünü getiren Ryan Donk, maç sonrasında konuştu.

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Galatasaray'ın Antalyaspor'u 1-0 mağlup ettiği mücadelede sonradan oyuna dahil olarak forvet olarak görev alan ve tek golü kaydeden Ryan Donk, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Önemli bir gol attığını belirten Donk, "Topa ilk dokunuşumda gol oldu. Daha önce Sinan'a da söylüyordum. Kanatlarımız iyi top taşıyorlar ve iyi orta yapıyorlar. Pozisyon öncesinde Mariano'nun kontrolünü gördüm ve düşünmeden ön direğe hareketlendim. Anlamlı bir gol oldu" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in kendisini forvete koyarak önemli bir taktik hamlesi yaptığını söyleyen Hollandalı oyuncu, "Çok güzel bir taktik hamlesiydi hocamızın yaptığı. Uzun toplarla geldiğimizde bütün hava toplarını onlar kazanıyordu" dedi.

İleride de forvet oynamaya sıcak baktığını ifade eden Donk, "Belki ileride fovet oynayabilirim, kim bilir" diyerek sözlerini noktaladı.

(Sporx)

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