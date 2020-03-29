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Spor

Ryan Donk'a Belçika'dan talip var

Club Brugge yeni sezon için Ryan Donk ile ilgileniyor. Belçika basını, teknik direktör Clement'in Ryan Donk'a hayran olduğunu yazdı.

29 Mart 2020 Pazar 11:29 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 11:29
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Galatasaray ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Ryan Donk, Belçika ekibi Club Brugge'ün transfer gündemine geldi. Hollandalı futbolcu yaz transfer dönemi öncesi Club Brugge ile anılmaya başlandı.

Belçika basınından Voetbalnieuws, Club Brugge teknik direktörü Philippe Clement'in Ryan Donk'a hayran olduğunu ve sezon sonu bonservisini eline alma ihtimali olan oyuncu ile yakından ilgilendiğini yazdı.

"BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURABİLİR"

Club Brugge'ün tecrübeli bir isim olan Ryan Donk'u transfer ederek bir taşla iki taş vuracağı çünkü Hollandalı futbolcunun hem stoper hem de orta sahada oynayabildiği ifade edildi. Ryan Donk'un sezon sonunda sözleşmesinin biteceğine vurgu yapılırken, Galatasaray'ın atacağı adım merak konusu oldu.

(Futbol Arena)

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