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Spor

Ryan Giggs: Amorim'in, bir United oyuncusunu anlamaya ihtiyacı var

Rio Ferdinand'ın podcast'ine konuk olan Ryan Giggs, Manchester United'ın Ruben Amorim'i desteklemesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi25 Nisan 2025 Cuma 18:42 - Güncelleme:
Ryan Giggs: Amorim'in, bir United oyuncusunu anlamaya ihtiyacı var
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Rio Ferdinand'ın podcast'ine konuk olan Ryan Giggs, Manchester United'ın Ruben Amorim'i desteklemesi gerektiğini söyledi.

United efsanesi, son 10-12 yılda yapılan oyuncu alımlarının yeterince iyi olmadığını belirterek, bir futbol takımının başarılı olabilmesi için doğru kadroya ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Giggs, "Her işte olduğu gibi, futbol takımının da doğru kadro seçimine ihtiyacı vardır. Genç oyuncular ve şans gerekir. Bizim de geçmişte genç oyuncularımız vardı, bunlar en iyi İngiliz futbolcularıyla birlikte başarılı bir grup oluşturdu" dedi.

Giggs, Ruben Amorim'i beğendiğini belirterek, "Amorim karizmatik bir teknik direktör ve ona zaman verilmesi gerekiyor. Zamana, birkaç transfer dönemine ve ayrıca bir United oyuncusunun kim olduğunu ve nasıl göründüğünü anlamak için desteğe ve yardıma ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

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