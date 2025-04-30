Ryan Giggs'ten Louis van Gaal itirafı: Karnıma yumruk attı

Manchester United'ın efsanevi oyuncularından Ryan Giggs, Louis van Gaal ile ilk karşılaşmasına dair dikkat çekici bir anısını paylaştı. "Rio Ferdinand Presents" podcast'ine konuk olan Giggs, Hollandalı teknik direktörle tanıştığı anda yaşadığı olayı anlattı.

"Bir otel odasında tanıştık. Louis gözle görülür şekilde sinirliydi. Kapıyı açtığında Ed Woodward'la birlikteydim. Louis bana baktı, yaklaştı ve karnıma yumruk attı," diyen Giggs, bu beklenmedik hareket karşısında neye uğradığını şaşırdığını belirtti.

Van Gaal'in bu davranışının bir tür test olduğunu düşündüğünü söyleyen Giggs, "Formdasın" cevabını aldığını aktardı. "O anda, 'Yeryüzünde neler oluyor?' diye düşündüm," dedi.

TMW'nin haberine göre, Louis van Gaal kısa süre içinde işe koyularak Giggs'e bir oyuncu listesi verdi ve "Kimin kalıp kimin gideceğini bana söylemeni istiyorum" dedi.

Bu görüşmenin ardından Ryan Giggs, Manchester United'da bir sezon boyunca Louis van Gaal'in yardımcılığını yaptı.