İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2025 Çarşamba / 2 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4837
  • EURO
    43,95
  • ALTIN
    4055.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ryan Giggs'ten Louis van Gaal itirafı: Karnıma yumruk attı
Spor

Ryan Giggs'ten Louis van Gaal itirafı: Karnıma yumruk attı

Manchester United'ın eski efsanesi Ryan Giggs, bir dönem İngiliz ekibini çalıştıran Hollandalı teknik direktör Louis van Gaal için bir itirafta bulundu.

30 Nisan 2025 Çarşamba 14:41 - Güncelleme:
Ryan Giggs'ten Louis van Gaal itirafı: Karnıma yumruk attı
ABONE OL

Manchester United'ın efsanevi oyuncularından Ryan Giggs, Louis van Gaal ile ilk karşılaşmasına dair dikkat çekici bir anısını paylaştı. "Rio Ferdinand Presents" podcast'ine konuk olan Giggs, Hollandalı teknik direktörle tanıştığı anda yaşadığı olayı anlattı.

"Bir otel odasında tanıştık. Louis gözle görülür şekilde sinirliydi. Kapıyı açtığında Ed Woodward'la birlikteydim. Louis bana baktı, yaklaştı ve karnıma yumruk attı," diyen Giggs, bu beklenmedik hareket karşısında neye uğradığını şaşırdığını belirtti.

Van Gaal'in bu davranışının bir tür test olduğunu düşündüğünü söyleyen Giggs, "Formdasın" cevabını aldığını aktardı. "O anda, 'Yeryüzünde neler oluyor?' diye düşündüm," dedi.

TMW'nin haberine göre, Louis van Gaal kısa süre içinde işe koyularak Giggs'e bir oyuncu listesi verdi ve "Kimin kalıp kimin gideceğini bana söylemeni istiyorum" dedi.

Bu görüşmenin ardından Ryan Giggs, Manchester United'da bir sezon boyunca Louis van Gaal'in yardımcılığını yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.