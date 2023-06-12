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Spor

Ryan Kent, Fenerbahçe'de! Resmen açıklandı

Fenerbahçe yaz transfer döneminde perdeyi açtı. Sarı-lacivertliler Glasgow Rangers'tan Ryan Kent'i kadrosuna kattığını duyurdu.

12 Haziran 2023 Pazartesi 14:10 - Güncelleme:
Ryan Kent, Fenerbahçe'de! Resmen açıklandı
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Fenerbahçe'nin ilk transferi Ryan Kent oldu. Sarı-lacivertliler transferi sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla duyurdu.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Kent ilk açıklamasında, "Yeni sezon ile ilgili konuşmak gerekirse, Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşabilmesi konusunda, takımımızın başarılı olması için elimden geleni yapacağım. İlk hedefimiz, önümüzdeki ay oynayacağımız Süper Kupa olacak." dedi.

İŞTE RYAN KENT'İN ÜCRETİ

3+1 yıllık sözleşmeye imza atan Ryan Kent için sarı-lacivertliler 1.7 milyon Euro maaş ödeyecek.

İşte Fenerbahçe'nin Ryan Kent paylaşımı:

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