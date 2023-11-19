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Spor

Ryan Kent için karar verildi! Takımdan gönderilecek

Sezon başında büyük umutlarla takıma katılan ancak gösterdiği performans ile beklentilerin çok uzağında kalan Ryan Kent için karar verildi. Oyuncunun Ocak ayında kiralık olarak başka takıma gönderilmesi düşünülüyor.

Fanatik19 Kasım 2023 Pazar 10:35 - Güncelleme:
Ryan Kent için karar verildi! Takımdan gönderilecek
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Devre arası transfer döneminde takıma yeni katılacak isimler nedeniyle yabancı kontenjanının da rahatlatılması hedefleniyor. Buna göre sezon başında büyük umutlarla takıma katılan fakat beklentilerin altında kalan Ryan Kent'in kiralık olarak gönderilmesi gündemde.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan İngiliz sol kanat için gelen teklifler değerlendirilecek.

BU SEZON NE YAPTI?

27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 14 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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