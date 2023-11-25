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Spor

Ryan Kent için transfer açıklaması İskoçya'dan geldi

Rangers Teknik Direktörü Philippe Clement, transferde adı geçen Ryan Kent'le ilgili söylentilere cevap verdi.

25 Kasım 2023 Cumartesi 17:18 - Güncelleme:
Ryan Kent için transfer açıklaması İskoçya'dan geldi
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Rangers Teknik Direktörü Philippe Clement, Aberdeen ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Clement, Fenerbahçe forması giyen ve takıma geri dönebileceği haberleri çıkan Ryan Kent'le ilgili de konuştu.

Clement, "Önümüzdeki birkaç ay için çok önemli bir şey söyleyebilirim, asla dedikodulara girmeyeceğim. Dedikodulara girmenin hiçbir faydası yok. Sadece buradaki oyuncular hakkında konuşacağım" dedi.

Belçikalı teknik adam sözlerine, "30 yıldan fazla bir süredir futbolun içindeyim, bir oyuncu buraya gelmeden önce pek çok şey olabilir. Söylentiler hakkında konuşmanın bir faydası yok. Sadece gerçekçi olduklarında bir şeyler söyleyebilirim ve bu Kent'le ilgili değil. Bu konuda açık olmak istiyorum." sözlerini sarf etti.

Ryan Kent, Fenerbahçe'den önce 2018-2023 yılları arasında Rangers forması giymişti. Kent, İskoç ekibinde 218 maçta 33 gol ve 56 asistlik performans sergilemişti.

Rangers ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Fenerbahçe'ye imza atan İngiliz oyuncu, sarı-lacivertli takımda ise 14 maçta1 gol attı ve 2 asist yaptı.

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