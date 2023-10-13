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Spor

Ryan Kent milli arayı fırsata çevirdi

Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Ryan Kent milli arayı fırsata çevirmeye hazırlanıyor. Başarılı futbolcu bu arada sıkı çalışarak formayı kapmayı amaçlıyor.

13 Ekim 2023 Cuma 14:46 - Güncelleme:
Ryan Kent milli arayı fırsata çevirdi
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Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Ryan Kent, milli arayı fırsata çevirmek istiyor. Kent, milli arada da çalışmalarını sürdürdü.

İngiliz futbolcu genellikle Avrupa maçlarında görev yapsa da son haftalarda ligde de süre almaya başladı. Fenerbahçe'ye gelirsen sol kanat oyuncusu olan Ryan Kent'i teknik direktör İsmail Kartal daha çok sağ kanatta kullanıyor. Kartal'ın sol kanat tercisi ise Tadic ve King oluyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla 9 resmi maça çıkan Ryan Kent, bu maçlarda 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.

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