Ryan Kent'e Premier Lig ekibinden resmi teklif!

Fenerbahçe sezon başında Rangers ile sözleşmesi sona eren Ryan Kent'i 4 yıllığına kadrosuna kattı. Tecrübeli oyuncu 15 maçta forma giyerken 1 gol attı.

Teknik direktör İsmail Kartal tarafından daha çok UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tercih edilen 27 yaşındaki hücum oyuncusu devre arasında takımdan ayrılabilir.

TeamTalk'un haberine göre Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Ryan Kent'i kiralamak için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptı. Ada ekibi sarı lacivertlilerin cevabını bekliyor.

Habere göre Leeds United ve Bournemouth'da Ryan Kent ile ilgilenen ekipler arasında yer alıyor.