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Spor

Ryan Kent'e Premier Lig'den 2 talip

Sezon başında Fenerbahçe kadrosuna katılan ancak istenilen performansı gösteremeyen Ryan Kent için Premier Lig'den 2 ekip devrede. Oyuncunun ocak ayından başka bir takıma transfer olmasına kesin gözü ile bakılıyor.

Sabah6 Aralık 2023 Çarşamba 09:31 - Güncelleme:
Ryan Kent'e Premier Lig'den 2 talip
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Yapılan transferlerin çoğundan verim alan Fenerbahçe'de Ryan Kent, performasnıyla beklentilerin altında kaldı. İsmail Kartal'ın gözüne giremeyen ve formasından uzak kalan İngiliz yıldız ocak ayında veda etmeye çok yakın.

BEDELSİZ GELDİ

Sarı lacivertliler Ryan Kent'i Glasgow Rangers kulübünden bedelsiz transfer etmişti.

7 MİLYON EURO!

İngiliz basını Kent için sürpriz transfer iddiası ortaya attı. Teamtalk'ta yer alan habere göre, Premier Lig ekiplerinden Leeds United ve Bournemouth Kent'i kadrosuna katmak istiyor. İngiliz ekiplerinin 27 yaşındaki yıldız futbolcu için 7 milyon euro ödemeye hazır oldukları aktarıldı.

'HARİKA BİR TRANSFER'

Kent transferi için İngiliz basını, "Etki yaratabilecek hücum oyuncusu harika bir transfer olabilir." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıkan İngiliz futbolcu 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. 8 milyon Euro piyasa değeri olan Ryan Kent'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yıldız oyuncu kariyerinde Liverpool, Coventy, Barnsley, Freiburg, Bristol City ve Rangers formaları giydi.

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