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Spor

Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

AA5 Aralık 2023 Salı 22:22 - Güncelleme:
Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi
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TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 14. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe, Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Mondihome Kayserispor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Yukatel Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'u disipline gönderdi.

Fenerbahçe "çirkin ve kötü tezahürat", "sportmenliğe aykırı hareket" ve "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar", Beşiktaş "çirkin ve kötü tezahürat", "saha olayları" ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması", MKE Ankaragücü ise "saha olayları", "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" ve "usulsüz seyirci alınması" gerekçeleriyle PFDK'ye gönderildi.

Yukatel Adana Demirspor ve Trabzonspor "talimatlara aykırı hareket", Çaykur Rizespor "çirkin ve kötü tezahürat", Mondihome Kayserispor "saha olayları", Kasımpaşa ise "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Kurul ayrıca "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Çağlan Kızılhan ve EMS Yapı Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl'ün PFDK'ye sevkine karar verdi.

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