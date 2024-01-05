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Spor

Samsunspor, basketbol takımına destek istedi

Samsunspor Kulübü, basketbol takımına destek istedi. Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Samsunspor'un mevcut geliriyle ligde mücadelesini sürdürmesinin mümkün olmadığını bildirdi.

AA5 Ocak 2024 Cuma 20:13 - Güncelleme:
Samsunspor, basketbol takımına destek istedi
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Samsunspor Kulübü, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde (TBSL) mücadele eden Reeder Samsunspor'un mevcut geliriyle ligde mücadelesini sürdürmesinin mümkün olmadığını bildirdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Samsunspor'un Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüplerinden sonra hem basketbol hem de futbolda Süper Lig'de mücadele eden 4. kulüp olmanın haklı gururunu yaşadığı belirtildi.

Türkiye'de futbol endüstrisinin başlı başına bir sektör olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ekonomik anlamda büyük fedakarlıklar gösterilmesi zorunluluğu basketbol ve diğer amatör branşların Samsun şehrinin desteğine ihtiyacını doğurmuş, bu branşlar Samsunspor Kulübü Derneği yönetiminin büyük çabaları ile yürütülmeye çalışılmaktadır. Bu vesile ile bugüne kadar yanımızda olan başkanımıza ve sponsorlarımıza teşekkür ederiz. TBSL'de mücadele eden basketbol takımımız, ligin en düşük bütçesiyle mücadelesini sürdürmektedir. Birçok etken sebebiyle basketbol takımımız, hedeflediği bütçeye ulaşamamıştır. Bugün gelinen noktada, basketbol takımımızın mevcut gelirleriyle TBSL'deki mücadelesini sürdürebilmesi mümkün görünmemektedir. Atatürk'lü armanın bu ligde kalıcı olması için başta belediyelerimiz olmak üzere STK'lar, şehrimizin önde gelen ticari ve sanayi kuruluşları ile iş insanlarının desteklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Dün olduğu gibi bugün de bu desteğin geleceğine inancımız tamdır. 'Biz bize yeteriz' sloganıyla yönetim kurulumuz şeffaf yönetim anlayışıyla yoluna devam etmektedir."

Açıklamada, Samsunlular, şehrin en büyük markası olan Samsunspor'a sahip çıkmaya davet edildi.

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