Saat 16:00'daki uçak kalkmazsa maç ertelenecek!

10.02.2020 14:14 - Güncelleme: 10.02.2020 14:14

Cuma günü Trabzon'a giden Kırklarelispor'un Hekimoğlu Trabzon maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Bu karşılaşma için 4 gündür Trabzon'da bulunan Kırklarelispor havalimanında uçuşlar yapılamadığı için İstanbul'a gelemiyor.

“16:00’DAKİ UÇAK KALKMAZSA MAÇIN ERTELENMESİ SÖZ KONUSU”

Konuyla alakalı açıklama yapan Kırklarelispor Başkanı Volkan Can "4 gündür buradayız. Kar yağışı nedeniyle uçaklar kalkamıyor. Bugün saat 16:00'da bir uçak var. Kalkarsa Fenerbahçe maçına yetişeceğiz. Ancak uçak kalkmazsa maçın ertelenmesi söz konusu" dedi.

Fenerbahçe ile Kırklarelispor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek