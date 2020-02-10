Saat 16:00'daki uçak kalkmazsa maç ertelenecek!

Cuma günü Trabzon'a giden Kırklarelispor'un Hekimoğlu Trabzon maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Bu karşılaşma için 4 gündür Trabzon'da bulunan Kırklarelispor havalimanında uçuşlar yapılamadığı için İstanbul'a gelemiyor.
“16:00’DAKİ UÇAK KALKMAZSA MAÇIN ERTELENMESİ SÖZ KONUSU”
Konuyla alakalı açıklama yapan Kırklarelispor Başkanı Volkan Can "4 gündür buradayız. Kar yağışı nedeniyle uçaklar kalkamıyor. Bugün saat 16:00'da bir uçak var. Kalkarsa Fenerbahçe maçına yetişeceğiz. Ancak uçak kalkmazsa maçın ertelenmesi söz konusu" dedi.
Fenerbahçe ile Kırklarelispor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek