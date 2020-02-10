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Spor

Saat 16:00'daki uçak kalkmazsa maç ertelenecek!

Yoğun kış şartları futbolu vurmaya devam ediyor. TFF 2. Lig'de Beyaz Grup'ta mücadele eden Kırklarelispor, Hekimoğlu Trabzon maçı için gittiği Trabzon'da mahsur kaldı. Kırklareli'nin Fenerbahçe ile oynayacağı Türkiye Kupası maçı ertelenme tehlikesiyle karşı karşıya.

10.02.2020  14:14 - Güncelleme: 10.02.2020  14:14

Cuma günü Trabzon'a giden Kırklarelispor'un Hekimoğlu Trabzon maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Bu karşılaşma için 4 gündür Trabzon'da bulunan Kırklarelispor havalimanında uçuşlar yapılamadığı için İstanbul'a gelemiyor.

“16:00’DAKİ UÇAK KALKMAZSA MAÇIN ERTELENMESİ SÖZ KONUSU”

Konuyla alakalı açıklama yapan Kırklarelispor Başkanı Volkan Can "4 gündür buradayız. Kar yağışı nedeniyle uçaklar kalkamıyor. Bugün saat 16:00'da bir uçak var. Kalkarsa Fenerbahçe maçına yetişeceğiz. Ancak uçak kalkmazsa maçın ertelenmesi söz konusu" dedi.

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