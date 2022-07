Saba Lobjanidze: Ankaragücü benim için özel bir kulüp

Hatayspor'a 2021-2022 sezonu başında MKE Ankaragücü takımından gelen orta saha oyuncusu Saba Lobjanidze, Bordo-beyazlı takımla çıktığı 37 lig maçında 8 gol attı. Takımıyla birlikte yeni sezon hazırlıklarını Palandöken Dağı eteklerinde Büyükşehir Belediyesi'nin Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Saba Lobjanidze, DHA muhabirinin sorularını cevaplandırdı.

Türkiye'deki ilk senesinde MKE Ankaragücü'nde oynadığını söyleyen Saba Lobjanidze, sarı-lacivertli kulübün kendisi için özel olduğunu belirtti.

Ankara'da her şeyin çok güzel olduğunu anlatan Lobjanidze, Hatay'da beklentilerinin üstünde bir şehirle karşılaştığını ifade etti. Hatay'ın her zaman yukarıyı kovalayan bir takım olduğunu belirten Lobjanidze, "Şu seneki hedefimiz de yukarıyı kovalayan takım olmak. Şu an buranın kontratlı futbolcusuyum. Ben bugünü düşünüyorum, yarın ne olacağını bilmiyorum. Ama tabi herkesin olduğu gibi benim de bir hayalim var. Şu anda sadece buraya konsantre olmuş durumdayım" diye konuştu.

Hatay'ın beklentilerinin üstünde bir şehir olduğunu kaydeden Lobjanidze, yemek konusunda çok çeşit olduğunu belirtti. Kebap ve künefenin kendisi için özel olduğunu söyleyen Lobjanidze, "Hatay'da gerçekten çok çeşit yemek var ve kafa karıştırıyor. Ama benim için kebap ve künefe özeldir diyebilirim. Bekar ve yalnızım. Şu an hayatımda herhangi biri de yok" dedi.