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Spor

Saba Lobjanidze Atlanta United'a transfer oldu

Hatayspor forması giyen başarılı isim Saba Lobjanidze, MLS ekiplerinden Atlanta United'a transfer oldu.

2 Ağustos 2023 Çarşamba 20:55 - Güncelleme:
Saba Lobjanidze Atlanta United'a transfer oldu
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Amerikan ekibi Atlanta United, Gürcü kanat oyuncusuyla 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Atalanta United Başkan Yardımcısı ve Teknik Direktörü Carlos Bocanegra transfer için, "Saba transfer döneminin başından beri görüştüğümüz bir oyuncuydu ve süreç boyunca Atlanta'ya gelme konusundaki kararlılığını ve arzusuzunu göstermeye devam etti" dedi.

Bocanegra, ayrıca, "Saba, Avrupa'nın en üst düzey liglerinin yanı sıra Dünya Kupası Kupası ve UEFA Avrupa elemelerinde oynamış uluslararası bir kalite ve deneyime sahip. Onu mümkün olan en kısa sürede takıma entegre etmek için sabırsızlanıyoruz" sözlerini sarf etti.

Saba Lobjanidze, ülkemizde 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından sezonun ikinci yarısında Hatayspor'dan Fatih Karagümrük'e kiralanmıştı.

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