Saba Lobjanidze: Galatasaray'a karşı iyi performans gösterdik

16 Ocak 2022 Pazar 21:44 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 21:44

Atakaş Hatayspor'un Gürcü hücum oyuncusu Saba Lobjanidze, Galatasaray'ı 4-2 yendikleri maç sonrası konuştu.

Takımının son 2 golünü atan Lobjanidze, "Türkiye'nin en büyük takımlarından biri olan Galatasaray'a karşı iyi performans gösterdik ve kazandık. Gol attığım için ayrıca mutluyum." ifadelerini kullandı.

Mücadeleyi değerlendiren Gürcü yıldız, "Ömer Hoca ile iyi çalıştık. Patrick van Aanholt iyi bir oyuncu, ne kadar atağa katıldığını biliyorum. Onunla birlikte defansa koşmam gerekiyordu. İkinci yarı yorulacağını düşündüm ve savunma arkasına koşmaya başladım. Bu taktiğimizde başarılı olduk." sözleriyle konuşmasını noktaladı.