İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Eylül 2025 Çarşamba / 25 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,295
  • EURO
    48,9342
  • ALTIN
    4873.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Sabalenka, Çin Açık'tan çekildi

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Belarus Aryna Sabalenka, sakatlığı nedeniyle Çin Açık'tan çekildiğini açıkladı.

AA17 Eylül 2025 Çarşamba 14:26 - Güncelleme:
Sabalenka, Çin Açık'tan çekildi
ABONE OL

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Belarus Aryna Sabalenka, sakatlığı nedeniyle Çin Açık'tan çekildi.

Turnuvanın organizatörleri, 27 yaşındaki tenisçinin 24 Eylül'de başlayacak Çin Açık'tan "küçük bir sakatlık" nedeniyle çekildiğini doğruladı.

Bu yıl ABD Açık'ta şampiyon olan, Avustralya Açık ve Fransa Açık'ta final oynayan Sabalenka, son grand slam turnuvasına daha hazır gidebilmek için ağustos ayında da Kanada Açık'a katılmamıştı.

Klasmanda Sabalenka'nın 2 bin 77 puan gerisinde olan Polonyalı Iga Swiatek, Güney Kore ve Çin'de katıldığı turnuvalarda şampiyonluğa ulaşması halinde iki raket arasında Suudi Arabistan'da yapılacak WTA Finalleri'nde dünya 1 numarası olma mücadelesi yaşanacak.

  • Aryna Sabalenka
  • sakatlık
  • Çin Açık

ÖNERİLEN VİDEO

Kediyi kurtarmak isterken canından oluyordu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.