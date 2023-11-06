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Spor

Sabitzer: Önemli oyuncular dönünce ManU toparlayacaktır

Borussia Dortmund'un Avusturyalı futbolcusu Marcel Sabitzer, geçen sezonun ikinci yarısında formasını giydiği Manchester United'ın durumu hakkında açıklamada bulundu. Takımın eksik oyuncular döndüğünde düzeleceğine inandığını söyleyen tecrübeli orta saha, 'Eric ten Hag özel planları olan bir isim. Önemli futbolcular sakatlıklarını atlattığında her şey yoluna girecektir.' yorumunda bulundu.

6 Kasım 2023 Pazartesi 19:51 - Güncelleme:
Sabitzer: Önemli oyuncular dönünce ManU toparlayacaktır
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Manchester United'da geçen yılın ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Marcel Sabitzer, İngiliz ekibiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"ONLAR İÇİN ÜZÜLÜYORUM"

Manchester United'ın durumunu değerlendiren Avusturyalı orta saha oyuncusu, "Orada geçirdiğim zaman hakkında çok olumlu düşünüyorum. Hala birkaç kişiyle konuşuyorum. Onlar için üzülüyorum çünkü hepsi çok iyi çocuklar ve başarıya son derece açlar." dedi.

Sakatlıkları bulunan Casemiro, Luke Shaw ve Lisandro Martinez'in eksikliklerinin hissedildiğini ve 3 ismin takıma istikrar sağlayan oyuncular olduğunu kaydeden Sabitzer, "Erik ten Hag, çok özel maç planları ve oyun şablonlarına sahip. Ancak çok fazla önemli oyuncunuz eksikse ve bunun sonucunda çok fazla değişiklik yaparsanız, taktik ile saha arasında bir şeyler kaybolur." sözlerini sarf etti.

"DÜZELECEĞİNE İNANIYORUM"

Manchester United'ın eksik oyuncuların geri dönmesinin ardından toparlanacağına inandığını ifade eden 29 yaşındaki futbolcu, "Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde en iyi oyuncularına ihtiyacınız var. Şu anda her şey biraz yorucu ve belirsiz görünüyor. Büyük oyuncuların ortaya çıkıp sezonun gidişatını değiştirmesine ihtiyaçları var. Önemli oyuncular geri döndüğünde işlerin hızla değişebileceğine inanıyorum" yorumunda bulundu.

Bayern Münih'ten geçen sezonun ikinci yarısında Manchester United'a kiralık olarak transfer olan Sabitzer, yaz transfer döneminde ise Borussia Dortmund'a gitmişti.

Manchester United forması altında 18 maça çıkan Sabitzer, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

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