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Spor

Sabri Çelik'in MHK'sında görev dağılımı yapıldı

Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK), görev dağılımı yapıldı.

DHA19 Nisan 2022 Salı 17:12 - Güncelleme: 19 Nisan 2022 Salı 17:12
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Merkez Hakem Kurulu, Sabri Çelik başkanlığındaki ilk toplantısını Türkiye Futbol Federasyonu'nun Beylerbeyi'nde bulunan tesislerinde gerçekleştirdi. Yapılan toplantı sonucunda MHK'daki görev dağılımı da belli oldu. MHK'daki görev dağılımı aşağıdaki şekilde oluştu:

Başkan: Sabri Çelik

Başkanvekili, Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu (PMİK), 1. Bölge Sorumlusu: Muhittin Boşat

2. Bölge Sorumlusu, BAL Sorumlusu: Orhan Erdemir

PMİK, 3. Bölge Sorumlusu, VAR Sorumlusu, Eğitim Planlama Araştırma Komisyonu (EPAK): Murat Ilgaz

4. Bölge Sorumlusu: Erol Ersoy

5. Bölge Sorumlusu, 2. Lig ve 3. Lig Gözlemci Sorumlusu, Plaj Futbolu Sorumlusu: İsmet Arzuman

6. Bölge Sorumlusu, 2. Lig ve 3. Lig Gözlemci Sorumlusu, Futsal Sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu

7. Bölge Sorumlusu, EPAK, Kadın Hakemler Sorumlusu: İbrahim Çınar

8. Bölge Sorumlusu: Dursun Cumali Sucu

  • Merkez Hakem Kurulu
  • Sabri Çelik

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