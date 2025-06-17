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Spor

Sabri Ugan kansere yakalandığını açıkladı

Spor spikeri Sabri Ugan, kanser tedavisi gördüğünü ve yüksek şekerden dolayı ölümden döndüğünü açıkladı.

Haber Merkezi17 Haziran 2025 Salı 23:00 - Güncelleme:
Sabri Ugan kansere yakalandığını açıkladı
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Unutulmaz spor spikeri Sabri Ugan, kanser hastalığına yakalandığını açıkladı.

Sosyal medyadan bir açıklama yapan Sabri Ugan, "Yaklaşık 3 aydır sağlık sorunlarım var. En ağır hastalıklardan bir tanesi. Hiç moralim bozuk değil. Hayata sıkı sıkı tutunuyorum. Biliyorum ki bu hastalığın öznesi benim. Bana düşen kuvvetli kalmak. Birinci kemoterapiyi tamamladık." dedi.

Ölümden döndüğünü söyleyen Ugan, "Yediğim baklavalar, börekler şekerimi 500'ün üzerine çıkarmış. Hemşireler hayatımı kurtardı. Onlara nasıl teşekkür edeceğim bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Galatasaray'dan yapılan paylaşımda, "Tarihe geçen UEFA Şampiyonlar Ligi zaferlerimizin unutulmaz sesi sevgili Sabri Ugan. Bu mücadeleyi kazanacağından ve mikrofon başına yeniden geçeceğinden hiç şüphemiz yok." ifadeleri yer aldı.

  • Sabri Ugan
  • spor spikeri
  • kanser tedavisi

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