Sacha Boey: Böyle bir maç olacağını tahmin ediyorduk

Galatasaray'ın yıldız savunma oyuncusu Sacha Boey, VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Boey, "Böyle bir maç olacağını tahmin ediyorduk. Karagümrük iyi bir takım. Bu maç bitti, Beşiktaş maçına konsantre olacağız." dedi.

Boey, "Bu maç için söylenecek çok bir şey yok. Belki böyle olması gerekiyordu. Bir sonraki maça konsantre olacağız ve devam edeceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Galatasaray'ın başarılı bek oyucusu Sache Boey bu sezon çıktığı 28 resmi maçta 1 gol 3 asistlik performans sergileyerek skora katkı sağladı.