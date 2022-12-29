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Spor

Sacha Boey cezalı duruma düştü

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray'da Sacha Boey, sarı kart görerek önümüzdeki hafta cezalı duruma düştü.

29 Aralık 2022 Perşembe 18:03 - Güncelleme:
Sacha Boey cezalı duruma düştü
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Galatasaray'ın başarılı sağ beki Sacha Boey, Sivasspor ile oyandıkları mücadelenin 44. dakikasındas sarı kart gördü.

Ceza sınırında olan Sacha Boey, sarı kırmızılıların 17. haftada MKE Ankaragücü ile Nef Stadyumu'nda oynayacakları maçta cezalı duruma düştü.

Sivassporlu oyuncular ise Boey'in kırmız kart görmesi için hakem Erkan Özdamar'a itiraz etti.

Sacha Boey, mücadelede Dries Mertens'in attığı golün asistini de yaptı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sacha Boey, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 14 resmi maça çıktı ve toplam 1140 dakika süre aldı. Fransız sağ bek, bu karşılaşmalarda 1 asistle takımına katkıda bulundu.

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