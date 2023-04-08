Sacha Boey dudak uçuklatan rakamla gidiyor! Galatasaray tarihine geçecek

Galatasaray'da başarılı performansıyla birçok Avrupa ekibini peşine takan Sacha Boey, sezon sonunda ayrılmaya hazırlanıyor. Galatasaray'ın 1.15 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Sacha Boey için beklen rakam belli oldu.

SACHA BOEY DEĞERİNE DEĞER KATTI

2021'in yazında Ligue 1 ekibi Rennes'ten 1.15 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Sacha Boey, sarı-kırmızılı formayla değerine değer kattı. Sergilediği başarılı performansla büyük beğeni toplayan Fransız sağ bekin piyasa değeri 11 milyon euroya kadar yükseldi.

AVRUPA EKİPLERİ ONUN PEŞİNDE

Sarı-kırmızılıların beğenilen ismi Sacha Boey, Avrupa ekiplerini peşine taktı. 22 yaşındaki oyuncuyu, Arsenal başta olmak üzere Newcastle United, Marsilya ve Milan gibi ekipler yakından takip ediyor.

AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYOR

Kendisini Galatasaray'da kanıtlayan Sacha Boey'in hedefi Avrupa. Avrupa'nın 5 büyük liginden birine gitmek isteyen 22 yaşındaki Fransız oyuncu, sezon sonunda sarı-kırmızılılara veda etmeye hazırlanıyor.

BONSERVİS BEDELİ BELİRLENDİ

Galatasaray'ın Sacha Boey'den beklentisi yüksek. Sarı-kırmızılı yönetim, birçok Avrupa ekibinin yakın takibinde olan Fransız sağ bek için en az 15 milyon euro bekliyor.

Transferin beklenen rakamla gerçekleşmesi halinde Galatasaray tarihinin en pahalı satışlarından biri olarak tarihe geçecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sacha Boey, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 25 resmi maça çıktı ve bunların 24'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2130 dakika sahada kalan 22 yaşındaki oyuncu, 2 asistle skora etki etti.