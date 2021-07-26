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Spor

Sacha Boey: Galatasaray'da olmak muhteşem bir duygu

Galatasaray'ın 4 yıllığına renklerine bağladığı Sacha Boey, 'Burada olmak muhteşem bir duygu. Açıkçası kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum.' dedi.

DHA26 Temmuz 2021 Pazartesi 18:58 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 18:58
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Sarı-kırmızılıların yeni transferi Sacha Boey, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki imza töreninin ardından duygularını kulüp televizyonunda dile getirdi. 20 yaşındaki Fransız sağ bek, şu ifadeleri kullandı:

"Karşılama için çok teşekkür ederim. Transfer, olması gerektiği gibi oldu. Galatasaray, Stade Rennais kulübüne başvurdu sonrasında da transferim gerçekleşti. Burada olmak muhteşem bir duygu. Açıkçası kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Taraftarlarımızın gurur duyması için elimden gelenin en iyisini sahada göstereceğim."

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