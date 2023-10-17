Sacha Boey için Kamerun gelişmesi

Kamerun Teknik Direktörü Rigobert Song, Senegal karşısında alınan mağlubiyetin ardından sağ bek pozisyonu için bazı isimlerle görüştüğünü açıkladı.

"GÖRÜŞME YAPIYORUZ"

Song, açıklamasında, "Elimde biraz eksilmiş bir kadro var. Elimdeki oyunculara bir bakarsanız... Sağ tarafta iyi oynayan Fai vardı ama şimdi kulübüne döndü. Sağ taraf için görüşmelerimiz sürüyor. Stoper olarak bazen sağ tarafta oynamıştım. Aynı reflekslere sahip değilsiniz ama yine takıma bir şeyler katabiliyorsunuz. Bence Castelletto bir sağ bekin dinamizmine sahip olmasa da rolünü iyi oynadı. Biraz daha etkili bekler istiyoruz ama o da iyi oynadı. Onun performansından memnunum." dedi.

"SACHA BOEY'U DÜŞÜNÜYOR"



Fransız basınında yer alan haberde, Song'un bu açıklamasının ardından sağ bek pozisyonu için Galatasaray'dan Sacha Boey'u düşünmeye devam ettiği aktarıldı.

FRANSA'YA YÖNELDİ



Fransa Milli Takımı forması giyme ihtimali de bulunan 23 yaşındaki futbolcunun son dönemde Fransızlara yöneldiği kaydedildi.

SONG İLE GÖRÜŞTÜ

Boey'un uzun süredir Kamerun tarafından ikna edilmeye çalışıldığı ve teknik direktör Rigobert Song ile uzun bir görüşme yaptığı hatırlatıldı.

KAMERUN İÇİN DAHA AÇIK OLABİLİR

Song'un Kamerun Milli Takımı'nda sağ beki Boey'a emanet etmek istediği ve yaklaşan Afrika Uluslar Kupası yaklaşırken 23 yaşındaki futbolcunun Kamerun için biraz daha açık olabileceği öne sürüldü.

FRANSA'YI BEKLEDİ

Sacha Boey, son milli arada Fransa'dan davet beklemiş ancak istediği çağrıyı alamamıştı.

DESCHAMPS'TAN AÇIKLAMA

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Boey'un adının gündeme gelmesinin ardından, "Sacha Boey gibi sağ bek oynayan ve takip ettiğimiz başka futbolcular da var. Sacha Boey'i takip ediyoruz. Bu alanda rekabet olacak. Fransa Milli Takımı için şu an doğru kadro seçtiğimi düşünüyorum. Çok sayıda üst düzey oyuncumuz var. Fakat yeni tercihlere kapımız açık." şeklinde bir açıklama yapmıştı.

MONTELLA'YA BOEY SORUSU

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya da Letonya maçı öncesi, "Sacha Boey'i milli takıma almayı düşünür müsünüz?" şeklinde soru yöneltilmişti. İtalyan teknik adam, bu soruya, "Ben hep gerçek olan şeyleri konuşurum. Çok iyi bir futbolcu ama FIFA kurallarını doğru biliyorsam, bir futbolcunun kimlik değiştirebilmesi için 5 sene gerekiyor. 2 senedir Türkiye'de. Zamanı gelince değerlendirme yaparız." cevabını vermişti.

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 16 maça çıkan Sacha Boey, 1 kez fileleri havalandırdı.