Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Sacha Boey, Avrupa ekiplerinin gözdesi oldu.

İngiltere'de yayınlanan haberde, geçtiğimiz günlerde Fransız basınında Manchester United'ın Boey ile ilgilendiğinin yazıldığı hatırlatıldı.

Haberin devamınnda Sacha Boey ile ilgilenen tek takımın Manchester United olmadığı aktarıldı.

Arsenal, Marsilya ve Milan'ın da 23 yaşındaki futbolcuyu takip ettiği ifade edildi.

MANCHESTER UNITED TEKLİF HAZIRLIYOR

Bu takımlar arasında Manchester United'ın transfer için en ciddi takım olduğu öne sürüldü. İngiliz ekibinin, Sacha Boey için somut bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı iddia edildi.

Galatasaray'a 2021 yılında Rennes'ten transfer olan Sacha Boey, sarı-kırmızılı forma altında 72 maçta 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.