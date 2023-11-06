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Spor

Sacha Boey için sıraya girdiler! Son aday İngiliz devi

Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey'in talipleri artmaya devam ediyor. Arsenal, Milan ve Marsilya'nın yakından takip ettiği genç futbolcu için adı geçen son takım sarı kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United oldu.

6 Kasım 2023 Pazartesi 22:21 - Güncelleme:
Sacha Boey için sıraya girdiler! Son aday İngiliz devi
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Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Sacha Boey, Avrupa ekiplerinin gözdesi oldu.

İngiltere'de yayınlanan haberde, geçtiğimiz günlerde Fransız basınında Manchester United'ın Boey ile ilgilendiğinin yazıldığı hatırlatıldı.

Haberin devamınnda Sacha Boey ile ilgilenen tek takımın Manchester United olmadığı aktarıldı.

Arsenal, Marsilya ve Milan'ın da 23 yaşındaki futbolcuyu takip ettiği ifade edildi.

MANCHESTER UNITED TEKLİF HAZIRLIYOR

Bu takımlar arasında Manchester United'ın transfer için en ciddi takım olduğu öne sürüldü. İngiliz ekibinin, Sacha Boey için somut bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı iddia edildi.

Galatasaray'a 2021 yılında Rennes'ten transfer olan Sacha Boey, sarı-kırmızılı forma altında 72 maçta 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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