8 Ekim 2025 Çarşamba
  • Sacha Boey için transfer itirafı! ''Ayrılığı düşündüğümüz adaylardan biriydi''
Yaz transfer döneminde eski kulübü Galatasaray'ın yeniden radarına giren Fransız futbolcu Sacha Boey için ilginç bir itiraf geldi. Bayern Münih ekibinin sportif direktörü Max Eberl Sacha Boey için 'Bir şeyler olsaydı ayrılığı düşündüğümüz adaylardan biriydi. Sonrasında başka bir karar verdik ve takımda tutmak istedik.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

8 Ekim 2025 Çarşamba 10:41
Sacha Boey için transfer itirafı! ''Ayrılığı düşündüğümüz adaylardan biriydi''
Almanya Bundesliga'da milli ara öncesindeki son maçında Bayern Münih, deplasmanda Eintracht Frankfurt'u 3-0 yendi.

Vincent Kompany'nin ekibinde Sacha Boey, maça ilk 11'de başlarken 88. dakikada yerini Tom Bischof'a bıraktı.

Yaz transfer döneminde takımdan ayrılığı gündeme gelen Boey, bu sezon Bayern Münih formasıyla 10 maçta süre aldı.

Bavyera ekibinin sportif direktörü Max Eberl, Sacha Boey'in transfer süreciyle ilgili yazın yaşananları anlattı.

Eberl açıklamasında, "Sacha, bir şeyler olsaydı ayrılığı düşündüğümüz adaylardan biriydi. Sonrasında başka bir karar verdik ve takımda tutmak istedik. Çünkü kadromuz sayısal olarak çok büyük değildi ancak kalite ve her şeyden önce güvenilirlik olarak çok iyiydi." dedi.

Eberl ayrıca, "Artık Sasha maçlara çıkıyor, işini yapıyor ve takım içindeki rolünü yerine getiriyor." açıklamasında bulundu.

Sacha Boey, Bayern Münih formasıyla bu sezon görev yaptığı karşılaşmalarda 1 asist kaydetti. Boey, 2024'te Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olmuştu. Fransız futbolcunun yaz transfer döneminde Galatasaray'a geri döneceği iddia edilmiş ve sarı-kırmızılıların Bayern Münih'le görüştüğü iddia edilmişti.

