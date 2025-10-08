Almanya Bundesliga'da milli ara öncesindeki son maçında Bayern Münih, deplasmanda Eintracht Frankfurt'u 3-0 yendi.

Vincent Kompany'nin ekibinde Sacha Boey, maça ilk 11'de başlarken 88. dakikada yerini Tom Bischof'a bıraktı.

Yaz transfer döneminde takımdan ayrılığı gündeme gelen Boey, bu sezon Bayern Münih formasıyla 10 maçta süre aldı.

Bavyera ekibinin sportif direktörü Max Eberl, Sacha Boey'in transfer süreciyle ilgili yazın yaşananları anlattı.

Eberl açıklamasında, "Sacha, bir şeyler olsaydı ayrılığı düşündüğümüz adaylardan biriydi. Sonrasında başka bir karar verdik ve takımda tutmak istedik. Çünkü kadromuz sayısal olarak çok büyük değildi ancak kalite ve her şeyden önce güvenilirlik olarak çok iyiydi." dedi.

Eberl ayrıca, "Artık Sasha maçlara çıkıyor, işini yapıyor ve takım içindeki rolünü yerine getiriyor." açıklamasında bulundu.

Sacha Boey, Bayern Münih formasıyla bu sezon görev yaptığı karşılaşmalarda 1 asist kaydetti. Boey, 2024'te Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olmuştu. Fransız futbolcunun yaz transfer döneminde Galatasaray'a geri döneceği iddia edilmiş ve sarı-kırmızılıların Bayern Münih'le görüştüğü iddia edilmişti.