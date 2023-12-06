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Spor

Sacha Boey için iki seçenek yolda! Ya imza ya ayrılık

Galatasaray'ın başarılı sağ beki Sacha Boey'in geleceği ocak ayında belli olacak. Genç oyuncu ya sarı kırmızılı ekip ile yeni sözleşme imzalayacak ya da başka bir takıma transfer olacak.

Sabah6 Aralık 2023 Çarşamba 12:19 - Güncelleme:
Sacha Boey için iki seçenek yolda! Ya imza ya ayrılık
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Bu sezon lig ve Avrupa'da oynanan 25 maçın hepsine ilk 11'de çıkan Sacha Boey, istikrarlı performansına devam ediyor. 480 bin Euro garanti ücretle en az kazanan yabancı olan Boey'i ocak ayında iki senaryo bekliyor.

Galatasaray cephesi, Fransız sağ bekin 1 buçuk yıl sonra bitecek sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. 2 milyon euro'yu gözden çıkaran sarı-kırmızılılar, henüz Boey'i ikna etmiş durumda değil.

"BONSERVİSİNE 20 MİLYON EURO DÜŞÜNÜLÜYOR"

Ocak ayına kadar sözleşmesini uzatmayı kabul etmezse Sacha Boey'in satılması gündeme gelecek. 2000 doğumlu oyuncu özellikle Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla vitrine çıktı. İtalyan, İngiliz ve Fransız kulüpleri, Boey'i transfer listesine aldı.

Premier Lig'den Bournemouth'un sezon başında yaptığı 12 milyon Euro teklifi reddeden Galatasaray yönetimi, başarı oyuncusundan en az 20 milyon euro'luk bonservis geliri bekliyor.

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