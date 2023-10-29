Sacha Boey kararını verdi! Taraftarı üzen haber...

Galatasaray'ın performansıyla göz dolduran isimlerinden Sacha Boey için yönetim harekete geçti. Sarı-kırmızılı yöneticiler Fransız oyuncu Sacha Boey ile yeni sözleşme yapıp serbest kalma bedelinin 25 milyon euro yapılması konusunda anlaşma sağlamak üzereyken Premier Lig'den gelen teklif sebebiyle Galatasaray ile görüşmeleri sona erdirdi.

SACHA BOEY İLE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Galatasaray'ın Fransız ekibi Rennes'den 2021 yılında kadrosuna kattığı Sacha Boey performansıyla dikkat çekiyor. Gösterdiği performansla birçok kulübü peşine takan Fransız oyuncu için harekete geçen sarı-kırmızılı kurmayların önünü kesen yeni bir gelişme yaşandı.

DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ VE MASADAN KALKTI

Boey'un yeni sözleşmesinde 25 milyon euroluk serbest kalma maddesi konulması an meselesiyken yıldız oyuncuya gelen teklifler kafa karıştırdı. Sacha Boey sarı-kırmızılı yönetimden düşünmek için süre istedi ve masadan kalktı.

KAFASI KARIŞTI

Premier Lig ve Bundesliga'dan kendisine talipler olduğunu öğrenen Sacha Boey, Galatasaray ile sözleşme uzatma görüşmelerini şimdilik askıya aldı. Kendisine gelecek teklifleri dinlemek isteyen Fransız oyuncu kararını sezon sonunda verecek.