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Spor

Sacha Boey kart cezalısı

Galatasaray'da kart cezası sınırında bulunan Sacha Boey son oynanan Başakşehir maçında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

9 Mayıs 2023 Salı 00:51 - Güncelleme:
Sacha Boey kart cezalısı
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Karşılaşmada sarı kart gören Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey, cezalı duruma düştü.

Fransız futbolcu, Süper Lig'de gelecek hafta İstanbulspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir'e ligdeki son 7 maçta kaybetmedi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynadığı son 7 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, turuncu-lacivertli rakibiyle yaptığı bu 7 maçın 4'ünü kazanırken, 3'ünden beraberlikle ayrıldı.

Bu arada maçı 47 bin 708 biletli taraftarın statta takip ettiği açıklandı.

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