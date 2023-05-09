Sacha Boey kart cezalısı

Karşılaşmada sarı kart gören Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey, cezalı duruma düştü.
Fransız futbolcu, Süper Lig'de gelecek hafta İstanbulspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.
Medipol Başakşehir'e ligdeki son 7 maçta kaybetmedi
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynadığı son 7 maçta mağlubiyet yaşamadı.
Sarı-kırmızılı ekip, turuncu-lacivertli rakibiyle yaptığı bu 7 maçın 4'ünü kazanırken, 3'ünden beraberlikle ayrıldı.
Bu arada maçı 47 bin 708 biletli taraftarın statta takip ettiği açıklandı.