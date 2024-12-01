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Spor

Sacha Boey: Kendimi daha iyi hissediyorum

Bayern Münih'te sakatlığını atlatmasının ardından takımının Bundesliga'da oynadığı Borussia Dortmund maçında oyuna sonradan dahil olan Sacha Boey maçın ardından açıklamalarda bulundu.

1 Aralık 2024 Pazar 14:02 - Güncelleme:
Sacha Boey: Kendimi daha iyi hissediyorum
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Bayern Münih forması giyen Sacha Boey, Borussia Dortmund ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından konuştu.

Yaklaşık iki aylık sakatlığının ardından takımda süre almaya başlayan Fransız savunma oyuncusu, "Sahaya döndüğüm ve takıma yardımcı olduğum için mutluyum. Çok iyi gidiyorum, kendimi daha iyi hissediyorum." sözlerini sarf etti.

Sacha Boey, Bayern Münih'in Dortmund ile deplasmanda oynadığı maçın 62. dakikasında oyuna dahil olmuştu.

24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Bayern Münih'te 4 maçta 158 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.

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