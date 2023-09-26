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Spor

Sacha Boey: Önemli olan kazanmamız

Galatasaray forması giyen Sacha Boey, İstanbulspor karşılaşmasının ardından konuştu.

26 Eylül 2023 Salı 22:41 - Güncelleme:
Sacha Boey: Önemli olan kazanmamız
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Galatasaray'da Sacha Boey, 1-0 kazanılan İstanbulspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Boey, "Yaptığım çalışmalarla takıma en fazla faydayı vermeye çalışıyorum. Performansımı yükseltmeye çalışıyorum. Önemli olan kazanmamız ve kazanıyoruz." dedi.

Fransız yıldız açıklamalarını, "Açıkçası etkilemiyor oyuncu rotasyonları. Bazı oyuncular girip çıksa da dengemizi bozmuyor. Herkes birbirini tanıyor ve iyi oynuyor." diye sürdürdü.

Sacha Boey, son olarak, "Taraftarlara çok çok teşekkür ediyorum. Maksimum derecede onların gurur duyacağı bir takım olmaya çalışıyoruz." sözlerini kullandı.

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