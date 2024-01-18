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Spor

Sacha Boey resmen duyuruldu! Galatasaray'ın kasası dolup taşacak

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sacha Boey, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Cimbom, Sacha Boey'in transferiyle dev gelir elde edecek. İşte detaylar...

18 Ocak 2024 Perşembe 19:53 - Güncelleme:
Sacha Boey resmen duyuruldu! Galatasaray'ın kasası dolup taşacak
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Galatasaray, Süper Lig'de ve Avrupa'da şampiyonluğu kovalıyor. Sarı kırmızılılar kadrosunu güçlendirme hedefindeyken, bazı oyuncularıyla da yollarını ayırmayı planlıyor. Cimbom'un yıldız ismi Sacha Boey, gösterdiği başarılı performansla Avrupa'da birçok devi peşine taktı. Sarı kırmızılılar, Boey'un satışından iyi bir gelir elde etmeyi planlıyor.

SACHA BOEY PİYANGOSU

Avrupa devleri Bayern Münih, PSG ve Arsenal'in Sacha Boey'u gündemine aldığı aktarılırken sıcak bir gelişme yaşandı. Galatasaray, Fransız futbolcusu için gelen teklifleri sezon sonu değerlendirme kararı aldı. Sacha Boey'un sezon sonu ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, sarı kırmızılı yönetimin bonservis beklentisi 20-25 milyon euro bandında olduğu öğrenildi.

PİYASA DEĞERİ

Fransız sağ bekin güncel piyasa değeri 22 milyon euro olduğu belirtiliyor. Sarı kırmızılı forma ile bu sezon 30 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu, takımına 2 gollük katkı sağladı.

Star Gazetesi

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