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Spor

Sacha Boey resmen geri dönüyor! Transfer hayırlı olsun

2,5 sezon Galatasaray forması giyen Fransız sağ bek Sacha Boey, bu sürecin ardından rekor bedelle Alman devi Bayern Münih'e transfer olmuştu. Bavyera ekibinde geçirdiği sürede sakatlıklarla boğuşan genç futbolcu, için yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte Sacha Boey haberinin detayları...

15 Aralık 2024 Pazar 22:02 - Güncelleme:
Sacha Boey resmen geri dönüyor! Transfer hayırlı olsun
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2021-2024 yılları arası Galatasaray forması giyen Fransız sağ bek Sacha Boey, bu sürecin ardından rekor bedelle Alman devi Bayern Münih'e transfer olmuştu. Bavyera ekibinde geçirdiği sürede sakatlıklarla boğuşan genç futbolcu , istenileni bir türlü veremedi. 24 yaşındaki oyuncuyla ilgili ise Bundesliga ekibi karar aşamasına geldi. Boey hakkında yakın zamanda yeni gelişmeler olması bekleniyor.

FRANSIZ BASINI TRANSFERİ DUYURDU

Fransa basınında yer alan habere göre; Bayern Münih ile Boey'nin yolları geçici bir süre ayrılabilir. Fransız ekibi Marsilya devre arası transfer döneminde yıldız oyuncu için hamle yapmayı planlıyor. Alman ekibi de bu isteğe yeşil ışık yaktı.

Yıldız ismin başka talipleri de olduğu ve kararın devre arasında verileceği öğrenildi.

GALATASARAY DA NABIZ YOKLUYOR

Ara transfer dönemi için sağ bek arayışında olan Galatasatay'ın da eski oyuncusu Sacha Boey ile ilgileniyor. Marsilya'nın da talip oyuncu için sarı-kırmızılı ekip tüm şartları zorlayacak. Fransız futbolcu da eski takımı olması dolasıyla Galatasaray'a da çok uzak olmadığı öğrenildi.

8 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sacha Boey bu sezon Bayern Münih forması ile toplam 8 maça çıkıp 1 gol attı. 24 yaşındaki futbolcu Bavyera ekibi ile geçen sezon ise sadece 2 maça çıkmıştı.

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