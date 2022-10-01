Sacha Boey resmen imzayı atıyor! Tam 2 katına bitti bu iş

Galatasaray yönetimi Sacha Boey için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, sezon başında yolların ayrılacağı iddia edilen ancak başarılı performansıyla takımın vazgeçilmezi olan Sacha Boey ile yeni sözleşme imzalamayı planlıyor.

SACHA BOEY'İN AYRILACAĞI KONUŞULUYORDU

Sacha Boey'in yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılacağı iddiaları gündeme gelmişti. Kamerunlu sağ bek oyuncusu, sezon başında çalışmalarını takımdan ayrı sürdürmüştü.

TAKIMIN YILDIZLARINDAN BİRİ OLDU

Ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Sacha Boey, Galatasaray'da Leo Dubois'in sakatlığı nedeniyle forma şansı aldı. Bu şansı iyi değerlendiren Boey, performansıyla takımın yıldızlarından biri haline geldi. Kamerunlu oyuncu, şu ana kadar 7 maçta 628 dakika süre aldı, bu karşılaşmaların hepsinde ilk 11'de yer aldı ve 1 asistle skora katkıda bulundu.

SACHA BOEY'E YENİ SÖZLEŞME

Başarılı performansıyla teknik direktör Okan Buruk'un gözüne giren ve ilk 11'in vazgeçilmezi olan Sacha Boey için sarı-kırmızılı yönetim kolları sıvadı. Yönetim, sözleşmesi 2025'de bitecek olan 22 yaşındaki sağ bekin sözleşmesini 2027'ye kadar uzatacak ve maaşını 500 bin eurodan 1 milyon euroya çıkaracak.