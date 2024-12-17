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Spor

Sacha Boey sakatlıklardan kurtulamıyor

Bayern Münih, Fransız sağ beki Sacha Boey'in antrenman sırasında sol ayak bileğinden sakatlık yaşadığını ve sahalardan bir süre uzak kalacağını açıkladı.

17 Aralık 2024 Salı 13:23 - Güncelleme:
Sacha Boey sakatlıklardan kurtulamıyor
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Bayern Münih forması giyen Sacha Boey, bir kez daha sakatlandı.

Alman ekibi, Boey'un antrenman sırasında sol ayak bileğinden sakatlandığını ve bir süre sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

4. KEZ SAKATLIK

Galatasaray'dan geçen sezonun devre arasında Bayern Münih'e giden Fransız savunma oyuncusu, Alman ekibindeki 11 aylık döneminde dördüncü kez sakatlık yaşadı.

Bayern Münih'te yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sahaya çıkmakta zorlanan Boey, Alman ekibinin formasını 10 maçta giyebildi ve 1 asist yaptı.

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