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Spor

Sacha Boey: Şampiyonluk yolunda kazanmak önemliydi

Süper Lig'in 13. haftasında evinde derbide Beşiktaş'ı 2-1 yenen Galatasaray'da Sacha Boey, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

6 Kasım 2022 Pazar 00:50 - Güncelleme:
Sacha Boey: Şampiyonluk yolunda kazanmak önemliydi
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Galatasaray'ın genç oyuncularından Sacha Boey, 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisinin ardından konuştu.

Şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Boey, "Çok iyi bir maç çıkarttık. Açıkçası derbi olunca kazanmak çok iyi oluyor. Tüm takımı ve takım arkadaşlarımı tek tek tebrik ediyorum. Şampiyonluk yolunda kazanmak önemliydi. Kazanarak devam ediyoruz." dedi.

Başakşehir maçının kendileri için çok önemli olduğun söyleyen Boey, "Taraftarlarımıza çok teşekkürler. Bize çok destek oldular. Başakşehir maçı Dünya Kupası arasından önce mutlaka kazanmamız gereken bir maç." diyerek sözlerini noktaladı.

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