Sacha Boey sezon sonunu bekliyor

Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey, transferde Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi.

Sezon başında sarı kırmızılı takımdan gönderilmesi gündeme gelen ancak daha sonra Teknik Direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasına giren 22 yaşındaki futbolcu performansıyla dikkat çekti.

Sabah'ın haberine göre, Almanya ve Fransa'dan talip olan Boey, geleceği ile ilgili kararı sezon sonuna bıraktı. Galatasaray ile şampiyonluğa konsantre olan Fransız sağ bekin hedefi Premir Lig olduğu belirtildi.

Sezon sonu Avrupa kulüplerinin Galatasaray'ın kapısını çalması beklenirken 22 yaşındaki oyuncuya 15 milyon euro değer biçildi.

Sezon başında sarı kırmızılı takımdan gönderilmesi gündeme gelen ancak daha sonra Teknik Direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasına giren 22 yaşındaki futbolcuya