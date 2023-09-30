Sacha Boey transferi bitti! Hayırlı uğurlu olsun

Galatasaray, Sacha Boey ile sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Sacha Boey ile sözleşme görüşmelerine devam ederken bir kaç pürüzün kaldığı ve Cimbom'un çok yakında bu transferi bitireceği kaydedildi.

SACHA BOEY'İN SERBEST KALMA MADDESİ 25 MİLYON EURO

Boey'in yeni sözleşmesinde serbest kalma maddesinin 25 milyon euro olarak belirlendiği belirtildi.

SACHA BOEY 14 MAÇIN TAMAMINDA OYNADI



Galatasaray'ın bu sezon Avrupa'da ve Süper Lig karşılaşmalarının tamamında forma giyen Sacha Boey, bu anlkamda istikrarlı bir oyuncu profili çizdi.

GALATASARAY İLE BİRLİKTE DEĞERİNE DEĞER KATTI



2021/22 sezonu için Galatasaray'a transfer olan Sacha Boey değerini yaklaşık 7 kat artırarak 17 milyon euroya ulaştı.

SACHA BOEY KİMDİR?

Sacha Boey, 13 Eylül 2000'de Fransa'nın Montreuil şehrinde dünyaya geldi. Futbola Rennes'de başlayan ve 2019'da A takım kadrosuna dahil edilen 20 yaşındaki oyuncu, sağ bekin yanı sıra sol bekte de forma giyebiliyor. Ekim 2020'de Dijon'a kiralanan ve Haziran 2021'de takımına geri dönen Boey'un güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro.

Kariyerinde 47 resmi maça çıkan Fransız sağ bek, Rennes U19 formasıyla 1 gol atma başarısı gösterdi. Dijon'da 1, Rennes'de ise 2 asist yapan Sacha Boey, Fransa U17, U18 ve U20 takımlarında da oynadı. Ardından Galatasaray2a transfer olan Sacha Boey, sarı kırmızı formayı 66 kez giydi ve 3 gol 4 asistlik katkı sağladı.