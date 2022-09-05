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Spor

Sacha Boey: Uzun zamandır böyle bir an yaşamadık

Süper Lig'in 5. haftasında evinde Gaziantep FK'yı 2-1 yenen Galatasaray'da Sacha Boey, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

5 Eylül 2022 Pazartesi 23:35 - Güncelleme:
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Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 2-1 yendiği maçta sarı-kırmızılı takımın en önemli isimlerinden olan Sacha Boey, maç sonu konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Sacha Boey, "Benim için çok büyük bir maç oldu. Kırmızı karta rağmen maçı domine ettik ve maçı kazandık." dedi.

"Haris Seferovic'in golünün ardından atmosfer nasıldı?" sorusunu yanıtlayan Sacha Boey "İnanılmazdı. Uzun zamandır böyle bir an yaşamadık taraftarımızla. Herkes için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

SACHA BOEY PERFORMANSIYLA ALKIŞ TOPLADI

Sacha Boey, bu sezonki performansıyla dikkat çekti. 21 yaşındaki Kamerunlu sağ bek oyuncusu sergilediği başarılı performansla alkış topladı.

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