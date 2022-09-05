Sacha Boey: Uzun zamandır böyle bir an yaşamadık

Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 2-1 yendiği maçta sarı-kırmızılı takımın en önemli isimlerinden olan Sacha Boey, maç sonu konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Sacha Boey, "Benim için çok büyük bir maç oldu. Kırmızı karta rağmen maçı domine ettik ve maçı kazandık." dedi.

"Haris Seferovic'in golünün ardından atmosfer nasıldı?" sorusunu yanıtlayan Sacha Boey "İnanılmazdı. Uzun zamandır böyle bir an yaşamadık taraftarımızla. Herkes için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

SACHA BOEY PERFORMANSIYLA ALKIŞ TOPLADI

Sacha Boey, bu sezonki performansıyla dikkat çekti. 21 yaşındaki Kamerunlu sağ bek oyuncusu sergilediği başarılı performansla alkış topladı.