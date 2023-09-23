Sacha Boey yeniden Avrupa'nın radarında

Galatasaray'ın Danimarka ekibi Kopenhag ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı karşılaşmada ortaya koyduğu başarılı performansla taraftarların ve otoritelerin beğenisini kazanan Sacha Boey, yeniden Avrupa ekiplerinin ilgisini çekti.

KOPENHAG MAÇINDA YILDIZLAŞTI

Sezon başında Arsenal, Newcastle United, Marsilya ve Wolfsburg gibi kulüplerle anılan Fransız sağ bek, Kopenhag maçında hem attığı gol hem de mücadelesiyle yıldızlaştı.

5 BÜYÜK LİGDEN ÇEŞİTLİ TAKIMLAR İSTİYOR

Teknik ekibin ve yönetimin ortak kararıyla takımda kalan Boey için Avrupa'nın 5 büyük liginden çeşitli takımların yeniden devrede olduğu öğrenildi.

DEVRE ARASI TEKLİF GELEBİLİR

Boey'u ve performansını yakından takip eden kulüplerin, devre arasındaki transfer döneminde Galatasaray'a somut ve cazip bir teklif yapabileceği belirtildi.

BURUK'UN VAZGEÇİLMEZİ

Geçen sezonki 23. şampiyonlukta önemli bir pay sahibi olan Boey, 33 maçta 1 gol, 4 asistlik performans ortaya koymuştu. Teknik direktör Okan Buruk'un takım içindeki vazgeçilmezlerinden biri olan Boey, bu sezon 11 maçta 990 dakika süre aldı ve 1 gol kaydetti.

GALATASARAY'DA PATLAMA YAPTI

Güncel verilere göre 16 milyon Euro değer biçilen Sacha Boey'un sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam ediyor. 2021'de Fransız ekibi Rennes'den transfer edilen Boey, kariyerine Avrupa'da devam etmeye sıcak bakıyor. Kariyerindeki patlamayı Galatasaray formasıyla yaşayan Sacha Boey, toplamda 117 maçta 5 gol 7 asist kaydetti.