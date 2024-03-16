İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2024 Cumartesi / 7 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1302
  • EURO
    35,1243
  • ALTIN
    2227.09
  • BIST100
    8828.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sacha Boey'dan gelen para Galatasaray'ı rahatlattı
Spor

Sacha Boey'dan gelen para Galatasaray'ı rahatlattı

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da, Sacha Boey'in satışından gelen 30 milyon Euro kasayı rahatlattı.

Sabah16 Mart 2024 Cumartesi 12:08 - Güncelleme:
Sacha Boey'dan gelen para Galatasaray'ı rahatlattı
ABONE OL

Galatasaray Yönetimi'nin futbolcuların alacaklarını sıfırladığı ve maaşları 15 gün önceden yatırdığı öne sürüldü.

ALACAKLARI SIFIRLADI

Transferden önce takım içi huzuru düşünen sarı-kırmızılı yönetim, mart ayının ortasında futbol takımının alacaklarını sıfırladı.

Futbolcuların mart ayı maaşları 15 gün önceden verildi, sözleşmelerde Icardi ve Torreira gibi yıldızlara yazılan imaj hakları ödendi, 35 milyon TL'yi bulan birikmiş galibiyet primleri hesaplara yatırıldı.

ÖDEMELER AKSAMAYACAK

Şampiyonluğun şifresini Florya'da huzuru sağlamak olarak gören başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, kalan iki ayda sarı-kırmızılı takımın ödemelerini aksatmayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.