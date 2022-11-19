Sacha Boey'den Galatasaray'a beklenmedik cevap: Aynısını istiyorum

Galatasaray'da iç ve dış transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, yeni sözleşme önerdiği taraftarın sevgilisi Sacha Boey'den şaşırtan bir cevap aldı.

Bu arada İç transferde ilk imzayı Victor Nelsson'a attıran Galatasaray'da sıradaki hedefler Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Sacha Boey...

Bu isimlerden Boey ile yapılan görüşmenin perde arkası ortaya çıktı.

Nelsson'a 300 bin Euro zam yapan sarı-kırmızılı yönetim, aynı tarifeyi Sacha Boey'ye uygulamak istedi ancak olumsuz cevap aldı.

"LEO DUBOIS'NIN ALDIĞI PARAYI VERİN"

480 bin Euro ile A Takım'ın en az kazanan yabancılarından olan 22 yaşındaki oyuncu, 800 bin Euro'ya sözleşmesini yenilemeyi kabul etmedi.

Sabah'ın haberine göre, forma rekabetinde yedek bıraktığı vatandaşı Leo Dubois'i referans alan Fransız sağ bekin 1.8 milyon Euro istediği ortaya çıktı.

Lyon'dan transfer edilen Leo Dubois sezon başında Galatasaray'a 1.8 milyon Euro'dan 3 yıllık imza atmıştı.

Sacha Boey'in talep ettiği rakamı çok yüksek bulan Sarı-Kırmızılılar, genç oyuncadan 1.1 milyon Euro seviyelerine inmesini bekliyor.

Galatasaray yönetimi ve 22 yaşındaki Sacha Boey arasındaki görüşmeler devam ediyor.