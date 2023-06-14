Fransa U21 Avrupa Futbol Şampiyonası için aday kadrosuna davet edilen Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey'den kötü haber geldi. Fransa Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Boey'un ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkartıldığı belirtildi. Boey yerine aday Fransa'nın aday kadrosuna Lecce'den Valentin Gendrey çağırıldı.

AVRUPA ŞAMPİYONASI GÜRCİSTAN VE ROMANYA'DA DÜZENLENECEK

Fransa, 21 Haziran-8 Temmuz tarihlerinde Gürcistan ve Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın D Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Norveç ile mücadele edecek.