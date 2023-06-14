İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Haziran 2023 Çarşamba / 26 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,5887
  • EURO
    25,5221
  • ALTIN
    1483.01
  • BIST100
    5407.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Sacha Boey'den kötü haber geldi

Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey, sakatlığı nedeniyle Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı.

AA14 Haziran 2023 Çarşamba 15:26 - Güncelleme:
Sacha Boey'den kötü haber geldi
ABONE OL

Fransa U21 Avrupa Futbol Şampiyonası için aday kadrosuna davet edilen Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey'den kötü haber geldi. Fransa Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Boey'un ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkartıldığı belirtildi. Boey yerine aday Fransa'nın aday kadrosuna Lecce'den Valentin Gendrey çağırıldı.

AVRUPA ŞAMPİYONASI GÜRCİSTAN VE ROMANYA'DA DÜZENLENECEK

Fransa, 21 Haziran-8 Temmuz tarihlerinde Gürcistan ve Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın D Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Norveç ile mücadele edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.