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Spor

Sacha Boey'den kötü haber!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sacha Boey'den kötü bir haber geldi. Genç oyuncunun MR'ı çekildi ve Kayserispor mücadelesinde sahaya çıkıp çıkmayacağı belli oldu. İşte tüm detaylar...

12 Ocak 2024 Cuma 08:54 - Güncelleme:
Sacha Boey'den kötü haber!
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Sarı-Kırmızılı ekip, zorlu Sivasspor mücadelesinden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve Sivas'ta iki puan bıraktı. Kritik müsabakada forma giyemeyen Sacha Boey'in çekilen MR'ı sonrası Kayserispor mücadelesine dair durumu da açıklığa kavuştu.

Cim Bom ertelenen 16. hafta karşılaşmaları kapsamında yarın Sivasspor'la karşılaştı ve zorlu randevudan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Sivasspor deplasmanı öncesinde Galatasaray'a Sacha Boey'den kötü haber gelmişti.

SİVAS'A GÖTÜRÜLMEDİ!

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve Avrupa'dan dev talipleri olan Sarı-Kırmızılılar'ın yükselen yıldızı Sacha Boey dizinde yaşadığı ağrı nedeniyle Sivas kafilesine alınmamıştı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son idmanda dizinde ağrı hissettiğini söyleyen futbolcumuz Sacha Boey, tedbir amacıyla Sivas'a götürülmedi."

KAYSERİ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Boey'nin diz MR'ı çekildi Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle Sivas'a götürülmeyen Sacha Boey'nin dün dizinden MR'ı çekildi. Fransız futbolcunun Kayserispor maçında oynama ihtimali de çok düşük görünüyor. Detaylı açıklama MR sonuçlarına göre yapılacak.

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