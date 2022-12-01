Sacha Boey'den transfer ve Fenerbahçe açıklaması

Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey, sarı-kırmızılı takımla sezonu şampiyon tamamlamak istediğini söyledi.

Sarı-kırmızılı takımın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Boey, sezon başında hazırlık kampında yer almamasına rağmen sergilediği başarılı performansla ilgili soru üzerine, "Takımdan ayrı olduğum sürede de çalışmalarımı bırakmadım. Sürekli çalışmalarıma devam ettim. Takımın iyi sonuçlar alması benim de parlamamı sağladı." dedi.

"En büyük korkumuz bunlardı" Okan Buruk kötü haberi verdi Takım arkadaşları Berkan Kurtlu ve Bafetimbi Gomis ile çok iyi anlaştığını anlatan Boey, transfer teklifi alıp almadığına yönelik soruyu,şeklinde yanıtladı.

Kamerun asıllı Fransız futbolcu, Dünya Kupası'yla ilgili soru üzerine, "Umarım Kamerun, Fransa'nın gittiği gibi ileri gidebilir. Çok büyük bir organizasyon. Şu anda ben takımıma konsantre oluyorum. Umarım gelecekte ben de katılırım." değerlendirmesinde bulundu.

"Sınır dışı edilmeli" Talisca'nın sözleri ülkeyi salladı Sacha Boey, kariyer planıyla ilgili soruya,cevabını verdi.

Süper Lig'deki son maçlarında Medipol Başakşehir karşısında aldıkları 7-0'lık galibiyetin önemli olduğunu vurgulayan Boey, "Başakşehir maçı oynadığımız en iyi müsabakalardan biriydi. Zaten attığımız 7 gol bunun kanıtıydı. Şu anda iyi bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Aynı maçları her hafta tekrarlamak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.