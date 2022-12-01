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Spor

Sacha Boey'den transfer ve Fenerbahçe açıklaması

Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey, kariyer planı ve sezon başında Fenerbahçe'den teklif alıp almadığına yönelik sorulara bakın ne cevap verdi.

AA1 Aralık 2022 Perşembe 14:42 - Güncelleme:
Sacha Boey'den transfer ve Fenerbahçe açıklaması
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Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey, sarı-kırmızılı takımla sezonu şampiyon tamamlamak istediğini söyledi.

Sarı-kırmızılı takımın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Boey, sezon başında hazırlık kampında yer almamasına rağmen sergilediği başarılı performansla ilgili soru üzerine, "Takımdan ayrı olduğum sürede de çalışmalarımı bırakmadım. Sürekli çalışmalarıma devam ettim. Takımın iyi sonuçlar alması benim de parlamamı sağladı." dedi.

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Takım arkadaşları Berkan Kurtlu ve Bafetimbi Gomis ile çok iyi anlaştığını anlatan Boey, transfer teklifi alıp almadığına yönelik soruyu, "Bu konuyu ben menajerime bırakıyorum. Şu anda sadece futboluma odaklanıyorum." şeklinde yanıtladı.

Kamerun asıllı Fransız futbolcu, Dünya Kupası'yla ilgili soru üzerine, "Umarım Kamerun, Fransa'nın gittiği gibi ileri gidebilir. Çok büyük bir organizasyon. Şu anda ben takımıma konsantre oluyorum. Umarım gelecekte ben de katılırım." değerlendirmesinde bulundu.

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Sacha Boey, kariyer planıyla ilgili soruya, "Futbolda ne zaman ne olacağını bilemezsiniz. Sezon başında takım içerisinde bile değildim ama şu anda iyi bir noktadayım. Benim için burada olmak önemli. Burada sezonu şampiyon olarak bitirmek önemli." cevabını verdi.

Süper Lig'deki son maçlarında Medipol Başakşehir karşısında aldıkları 7-0'lık galibiyetin önemli olduğunu vurgulayan Boey, "Başakşehir maçı oynadığımız en iyi müsabakalardan biriydi. Zaten attığımız 7 gol bunun kanıtıydı. Şu anda iyi bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Aynı maçları her hafta tekrarlamak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

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Sacha Boey, sezon başında Fenerbahçe'den teklif alıp almadığına yönelik soru üzerine ise "Fenerbahçe ile hiçbir şekilde iletişimim olmadı ve onlardan da bir teklif gelmedi." ifadelerini kullandı.

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