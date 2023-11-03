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Spor

Sacha Boey'e İngiliz kancası!

Galatasaray'ın 23 yaşındaki yıldızı Sacha Boey, performansı ile birçok Avrupa kulübü etkilemiş durumda. Başarılı oyuncu için İngiliz devinin transfer döneminde harekete geçmesi bekleniyor.

Sabah3 Kasım 2023 Cuma 10:38 - Güncelleme:
Sacha Boey'e İngiliz kancası!
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Geçen sezon başladığı çıkışını bu sezon da sürdüren ve tek hedefi Fransa Milli Takımı olan Sacha Boey ücretine alacağı zamla birlikte daha da morallenecek.

480 bin Euro (14.5 milyon TL) kazanan ve takımın en az alan yabancı ismi olan Fransız oyuncuyu yeni sözleşme kadar Fransa A Milli Takımı'na çağrılma ihtimali motive ediyor.

GECE HAYATI YOK

Boey'un Fransa'da yaşayan yakınları, İstanbul'a gelip Galatasaraylı oyuncuyla birlikte yaşamaya başladı. Gece hayatı olmayan Sacha Boey, izin günlerinde yakınları ile birlikte vakit geçiriyor ve konsantrasyonu dağılmıyor.

BAYERN VE MANU MAÇLARINDA PİYASA YAPACAK

Fransa A Milli Takımı'na seçilmeyi kariyer hedefi olarak belirleyen 23 yaşındaki sağ bek, Bayern Münih ve Manchester United ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarında piyasa yapacak.

MANU YAKIN TAKİPTE

İngiliz basını da Boey için Manchester United'ın sıkı bir takip sürdürdüğü ve oyuncunun maçlarını mercek altına aldığını sık sık duyuruyor. Haberlere göre bu performansı sürerse sezon sonu kapıyı çalacaklar...

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