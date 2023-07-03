Sacha Boey'e Premier Lig'den resmi teklif!

Transferin en odak isimlerinden olan Sacha Boey'e teklifler gelirken, Galatasaray, gelen teklif sonrası Boey ile ilgili kararını iletti. İşte tüm detaylar...

BOEY'DE ÖNEMLİ GELİŞME

Geçen sezonun başında kadro dışı kalan ancak Dubois'in sakatlığı sonrasında özür dileyince yeniden forma şansı doğan Sacha Boey yepyeni bir kariyere yelken açtı.

KULÜPLER SIRAYA GİRDİ

2022-23 sezonunda takımın en iyilerinden olan ve hayalini kurduğu Fransa Milli Takımı öncesinde U21'den davet alan oyuncu için kulüpler de sıraya girdi. Ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle forma şansını kaçıran 22 yaşındaki futbolcu için Avrupa'dan da teklifler masaya konmaya başladı.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Arsenal ve Brighton'ın radarındaki genç isim için Premier Lig'den Bournemouth resmi teklifini 12 milyon Euro olarak Galatasaray'a bildirdi.

RENNES'E YÜZDE 15 PAY

Bu bedeli düşük bulan G.Saray yönetimi ret yanıtı verirken eski kulübü Rennes'in %15'lik payı hatırlatıldı. Bu detay da Galatasaray'ın en az 20 milyon Euro'luk teklifler beklemesine neden oluyor.

ACALECİ DAVRANILMAYACAK

Boey'i satma konusunda aceleci davranmayacak sarıkırmızılı yönetim, başarılı futbolcunun Şampiyonlar Ligi arenası ve Fransa U-21 Milli Takımı'nda piyasa yapma ihtimaline güveniyor.